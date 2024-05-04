«Кызылжар барысы -2024» прошел в Петропавловске

Во Дворце спорта имени А.Винокурова прошел традиционный областной турнир по қазақ күресі — «Кызылжар барысы-2024». Побороться за звание лучшего в областной центр приехали представители со всего региона и Петропавловска. В турнире принимают участие 32 палуана. Состязания «Кызылжар барысы» проводят 12-й раз. По словам руководителя управления физической культуры и спорта Сергея Мелехова, молодых и перспективных борцов становится больше.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— В нем принимают участие такие именитые спортсмены, как Алтынбек Аусагитов. Это чемпион мира 2023 года по борьбе, қазақ күресі . Данные виды спорта мы стараемся развивать. Это национальный вид спорта. У нас в области функционирует профессиональный клуб «Кызылжар арландары». Данный вид спорта культивируется в 15 детско-юношеских спортивных школах. Также на территории области действует школа по национальным видам спорта.

Перед началом соревнований поздравил и пожелал удачи спортсменам от имени акима области его заместитель Канат Дузелбаев.

Одними из первых на ковер вышли борцы Кызылжарского и Уалихановского районов. Быстрая реакция и разные уловки — залог победы. Именно эти качества хорошо развил в себе Адлет Мырзаш из Кызылжарского района.

Адлет на протяжении 11 лет занимается данным видом спорта. За эти годы спортсмен был призером Кубка Азии и «Жас барысы — 2023». С ковра борец вышел победителем и тем самым увеличил свои шансы на победу и на путевку «Казахстан барысы».

АДЛЕТ МЫРЗАШ, участник областного турнира «Кызылжар барысы — 2024»:

— К эти соревнованиям мы долго готовились. Моя цель — стать победителем данного турнира. Моими коронными приемами являются подхват и бедро. Да, схватка была непростая. Соперник достойный. Но мои усердные тренировки, воля к победе, стремление быть лучше сыграли большую роль.

По итогам соревнований лучший борец получит золотой пояс и сертификат на 500 тысяч тенге. За второе и третье места — 300 и 200 тысяч соответственно. Победитель будет защищать честь области на республиканском первенстве «Казахстан барысы».

Камилла Карим