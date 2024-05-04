Более 1,2 млрд тенге получили пострадавшие от паводков в СКО

По данным руководителя отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты СКО Серика Гайсина, в специально созданные комиссии по компенсации пострадавшим от паводков до 4 мая поступило 3 897 заявлений. Единовременную выплату в размере 100 МРП получили 3 443 семьи, общая сумма выплаченных средств более 1,2 млрд тенге. Обследовано 390 домов, проведена оценка 148, подлежат восстановлению — 23. В область поступило 1 473 тонн гуманитарной помощи из регионов республики, а также из России, Киргизии, Таджикистана. Паводковая ситуация на контроле местных исполнительных органов.

Дарья Пышмынцева