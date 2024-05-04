13 случаев возгорания сухостоя произошло с начала пожароопасного периода

Пожароопасный сезон в области начался 8 апреля. Почти за месяц ЧС-ники зарегистрировали 13 случаев возгорания сухой травы и мусора на общей площади 3,5 гектара. Создана 51 мобильная группа из числа гражданской защиты, местных исполнительных органов, полиции и работников лесных учреждений. Проведено более 180 рейдов. За нарушение правил пожарной безопасности привлечены к административной ответственности свыше 40 лиц по статье 410 ч.1 КоАП. В 2023 году — 61 человек. В департаменте напоминают: в случае возникновения пожара необходимо сообщить по телефону «101» или «112».

ДУЛАТ ШУРМАНБАЕВ, главный специалист управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:

— Основными причинами возгорания является неосторожное обращение с огнём: нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ по отжигу сухой растительности, мусора и бытовых отходов. В целях недопущения возникновения пожаров и возгораний необходимо произвести уборку и очистку территории от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. Не проводить отжиги сухой растительности и мусора. На территории частного подворья необходимо организовать запас воды на нужды пожаротушения не менее 200 литров на один двор.

Валерия Сиваш