Воду в Подгоре активно откачивают

Сломанные заборы, разваленные крыши домов — такую картину сейчас можно увидеть в районе Подгоры. Здесь вода уже значительно ушла.

Здесь активно проводится работа по откачке воды. Задействовали 10 человек личного состава ДЧС и 7 мотопомп. По словам специалистов, на 17:00 откачали порядка 3-х тысяч кубов воды.

РУСЛАН ИБРАЕВ, старший инженер специализированной пожарной части №1 г.Петропавловска:

— Сейчас проводим откачку около церкви. Вода не уходит. Помогаем ей отойти. Демиденко отрабатываем, Коминтерна, сейчас люди стоят на Павлова. Техники хватает, людей хватает. Уже третий день качаем. Примерно дня 3-4 и осушим этот участок. Местные исполнительные органы также нам помогают. Прибывают дополнительные силы из районов: Айыртауский район прибыл, Шал акына район, с техникой, с людьми.

Местность такая, что вода самостоятельно уйти не сможет, отмечает Руслан Ибраев. Борются специалисты с ней с 9 утра и до позднего вечера. В помощь им прибыли военнослужащие из Жетысуской области.

УАЛИХАН АМАНКУЛ, старший лейтенант в/ч 40398, Жетысуская область:

— Прибыло 305 военнослужащих, 15 единиц спецтехники. Мы помогаем разбирать завалы, вещи. Военнослужащих направляют в пострадавшие районы. Все ребята охотно помогают. Мы не можем бездействовать.

Техники и сил хватает, говорят спасатели. Занимаются откачкой воды уже третий день. По их прогнозам, в течение ещё 3-4-х дней некоторые участки полностью осушат.

Диана Салихова