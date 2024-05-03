Рейды против краж велосипедов проводят полицейские

В начале велосезона полицейские провели массовый информационно-профилактический рейд в Рабочем посёлке. Стражи порядка ходили по домам и обращались к горожанам с напоминанием: оставленные без присмотра велосипеды и детские коляски могут стать добычей воров. По возможности транспорт следует держать дома, на балконе или в подвале, либо пользоваться надёжными противоугонными устройствами.

— В летнее время начнутся кражи велосипедов, колясок. Чтобы не допустить краж, лучше велосипед возьмите и домой куда-нибудь.

Дулат Темиртасов, заместитель начальника отделения МПС 2-го отдела полиции УП г. Петропавловска:

— На территории 2 ОП УП г. Петропавловска прошла информационно-разъяснительная работа с населением с участием УИП и криминальной полиции. Проведена профилактика краж чужого имущества, а также проведены рейдовые мероприятия по нарушению правил благоустройства на прилегающей территории.



Александра Рудина