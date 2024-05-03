Почти 23 млрд тенге планируют выделить на проект по сортировке мусора

В регионе планируют наладить сборку, сортировку и переработку коммунальных отходов на базе одного из действующих предприятий. На реализацию выделят почти 23 млрд тенге, сообщает информационный портал LS. Ожидается, что построят новый полигон твердых бытовых отходов и мусоросортировочный комплекс мощностью 70 тысяч тонн в год. Предполагается также расширить производство металлопластиковых изделий, фабрику по выпуску бумаги из первичного сырья и по переработке макулатуры, производство санитарно-гигиенической бумаги. Планируется введение линии по выпуску вторичной гранулы полиэтилена высокого давления, строительство комбината по производству гофрокартона. Будет создано 315 рабочих мест. Проект хотят реализовать в 2024-2026 годы.



Камилла Карим