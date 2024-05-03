Откачка воды началась в с.Тепличном

Елена Малеева проживает в селе Тепличном Кызылжарского района почти 60 лет, но впервые увидела такой разгул водной стихии. Говорит, воду откачивать не пришлось, ушла сама. Оценку ущерба уже провели. Третий день семья восстанавливает дом после паводка. Живут все вместе пока в съемной квартире.

ЕЛЕНА МАЛЕЕВА, жительница с. Тепличного, Кызылжарский район:

— Полдома обвалилось. Вывозить всё надо. Вся мебель, техника — всё испортилось. Вода пришла до половины окна. Там даже видно. Как раз в доме все обои и вся глина обвалились. Матрас даже не могли с сыном вытащить, тяжелый. Выбросили его. Всё выбрасывается.

Со 2 мая в Тепличном ЧС-ники начали активную откачку воды. На помощь прибыли спасатели специализированной пожарной части номер 2 Карагандинской области: 11 человек личного состава и 4 единицы техники.

АЛДАНЫШ РАХТАЕВ, заместитель начальника специализированной пожарной части №2, Карагандинская область:

— Со вчерашнего дня воду в селе Тепличном откачали с помощью 2 единиц техники и 2 водяных насосов управления МЧС Карагандинской области. В результате работ, начавшихся вчера в 15.00, было откачано около 15 тысяч кубометров воды. Сейчас мобилизуется дополнительная техника.

Всего в работе задействовали 8 единиц водооткачивающей техники — мотопомпы мощностью 300 кубометров в час и 20 человек личного состава.

АЗИМХАН МЕРГАСИМОВ, начальник ОЧС Кызылжарского района:

— Производим откачку с образовавшихся островов. Например, улица Нурлыжол, на которой образовалось небольшое скопление воды. Сейчас мы производим переброску на правую сторону. По правой стороне вода уходит по руслу. Мелкими мотопомпами уже из частных домов, территорий, где забор воды осуществить большими мотопомпами нельзя, вода будет перебрасываться и аккумулироваться в большие объёмы.

В результате со вчерашнего дня уровень воды в посёлке снизился на 30-35 см. Отчкачивать воду спасатели намерены и в других сёлах Кызылжарского района.

Валерия Сиваш