О правилах благоустройства напоминают полицейские

— Ни пройти, ни проехать. Здесь ещё ничего, а дальше улица, там и болты, и шурупы, гайки, жестянки.

Соблюдение правил благоустройства — актуальный вопрос в весенний сезон. Житель Рабочего посёлка пожаловался полицейским на замусоренную территорию гаражного кооператива. На председателя составили протокол. Первая мера административного воздействия — предупреждение. Если в течение 10 дней не будут приняты меры по очистке территории, последуют штрафные санкции в размере 20 МРП, это чуть более 73 тысяч тенге.

Александра Рудина