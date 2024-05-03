Двух призывников из СКО подали в розыск

Двоих дезертиров 2003 и 2004 года рождения объявили в розыск. Инцидент произошел 27 апреля. Тогда при отправке к месту несения службы два новобранца сбежали из поезда на станции «Петропавловск».

МЕИРЖАН КАСЫМЖАНОВ, военный прокурор Петропавловского гарнизона:

— Согласно статье 5 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» статус приобретают граждане, призванные на воинскую службу со дня издания приказа соответствующего начальника об убытии из мест органа военного управления к месту прохождения воинской службы.

Парням предстояла срочная служба в войсковой части 85510 Карагандинской области. Молодых людей призвали на срочную воинскую службу с присвоением звания «рядовой».

МЕИРЖАН КАСЫМЖАНОВ, военный прокурор Петропавловского гарнизона:

— По данному факту Акмолинским региональным управлением военной полиции начато досудебное расследование по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 441 части 2 УК РК «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин.

Призывникам грозит наказание по двум статьям, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Камилла Карим

