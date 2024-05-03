Аким СКО встретился с пострадавшими от паводка

Глава региона Гауез Нурмухамбетов побывал в подтопленных посёлках Кожевенном, Тепличном и Подгоре, встретился с пострадавшими от паводка. Он провел разъяснения по правилам получения жилья и проведения ремонта. Сейчас в данных микрорайонах начаты работы по очистке территории. В Кожевенный и Подгору начали заезжать мехбригады и техника для проведения восстановительно-ремонтных работ. Кроме того, глава региона проинспектировал строительство жилья для пострадавших в микрорайоне «Солнечный-2».

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— 10 местных стройкомпаний на средства фонда «Қазақстан халқына» ведут строительство 100 жилых домов. Также АО «Kaspi» планирует возведение 300 домов, корпорация «Kazakhmys» — 100 домов. Всего в новом микрорайоне будет построено 500 домов для пострадавших от паводка. Это огромный объем работы, все работы нужно завершить до наступления холодов, чтобы люди обрели собственное жилье.



Дарья Пышмынцева