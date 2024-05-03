82 укуса клещей зарегистрировано в СКО

С начала апреля в области зарегистрировано 82 укуса клещей. 20 из них — среди детей до 14 лет. Больше всего пострадавших в Петропавловске и Айыртауском районе. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение на 14%. Клещи являются переносчиками возбудителей многих инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита, туляремии, гемморрагической лихорадки и других. Очень важно вовремя обратить внимание на первые симптомы.

ВЕРОНИКА ВАСИЛИШИНА, главный внештатный эпидемиолог СКО:

— Основными клиническими проявлениями клещевого энцефалита являются головная боль, тошнота, рвота, миалгия и лихорадка. С начала сезона по клещевому энцефалиту в инфекционное отделение первой городской больницы поступило 7 пациентов с укусом клеща. Один из них госпитализирован. Также имелись обращения по поводу клещевого риккетсиоза — 3 случая. Из 3 случаев — один госпитализирован, двое направлены на амбулаторное лечение.

Немаловажную роль играет одежда. Клещи чаще всего обитают в лесу. Выше 1,5 метров они не поднимаются, поэтому цепляются к ногам человека и ползут вверх, в поисках удобного места для присасывания. Специалисты рекомендуют надевать одежду с длинными рукавами. Примечательно, что темный клещ лучше виден на светлых вещах. Очень эффективны само- и взаимоосмотры. В профилактических целях проводится обработка самых опасных участков в районах области.

ГУЛИДА ДЖАКЕЕВА, главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— В рамках государственного заказа в этом году с 16 по 18 апреля проведены противоклещевые дезинсекционные мероприятия в Айыртауском районе. В селах Айыртау и Лобаново проводились дезинсекционные мероприятия. Это первый тур проведен в этом году. Второй тур планируется в сентябре.

Работать дезинсекторы будут и в городе. Однако, самой эффективной мерой профилактики клещевых инфекций является вакцинация. Она проводится в поликлиниках по месту жительства.

Валерия Филатова