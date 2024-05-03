67% залогов недвижимости регистрируют онлайн

Казахстанцы всё чаще начали регистрировать недвижимость онлайн. По сравнению с прошлым годом количество совершаемых сделок с помощью технологии «Blockchain» увеличилось в 2,5 раза. С начала года совершено порядка 25 тысяч таких операций. Сейчас можно зарегистрировать залог и отменить его в онлайн — режиме через банки второго уровня. Также стала доступна регистрация залога с нежилыми помещениями. Технология «Blockchain» упрощает выдачу банками кредитов под залог недвижимого имущества в части онлайн — оформления кредитов, снижает издержки и сокращает сроки рассмотрения заявок. Так, «Blockchain» сократила время оформления квартиры с 3 дней до 1 часа.



Камилла Карим