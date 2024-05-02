Врач-гастроэнтеролог из Алматы приехала с мастер-классом в Петропавловск

Диане Спаковой 19 лет. 15 из них девушка борется с сахарным диабетом. Девушка была уже у многих врачей, но проблема так и не решилась. Сейчас Диана обследуется в многопрофильной областной больнице.

ДИАНА СПАКОВА, жительница г.Петропавловска:

— Было вздутие, боли, тяжесть, очень сильная слабость. Мы начали сдавать анализы. Все анализы были очень плохие. Все 20 раз показатели были высокие. Диагнозы ставили разные. Много диагнозов ставили. Мне сказали, что из Алматы приехал гастроэнтеролог, будет меня сейчас смотреть.

Врач-гастроэнтеролог Айнаш Танабаева пациентов в Петропавловске принимает впервые. Ее основная специализация — воспалительные заболевания кишечника.

АЙНАШ ТАНАБАЕВА, ассистент кафедры научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней, г.Алматы:

— В Петропавловск я приехала для того,чтобы провести здесь консилиумы по тяжелым пациентам, пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника, решить вопрос об их дальнейшей терапии. Учитывая, что я работаю в организации республиканского уровня, мы проводим такую организационно-методическую работу для всех регионов. Многие наши сотрудники выезжают по всем регионам Казахстана для того, чтобы проводить консультации тяжелых пациентов, корректировать их терапию, рекомендовать госпитализацию у нас, чтобы проводить высокотехнологичное лечение.

Самым главным методом профилактики внутренних болезней является здоровое питание, говорит специалист. Язвы и другие заболевания ЖКТ чаще всего возникают из-за стресса, переедания и злоупотребления вредной пищей.

АЙНАШ ТАНАБАЕВА, ассистент кафедры Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней, г.Алматы:

— Я думаю, сейчас многие, даже здоровые люди, знают о средиземноморском типе питания, когда в рационе преобладают овощи, фрукты, зелень, больше растительных жиров, меньше животных жиров, меньше красного мяса, больше мяса птицы, рыбы. В целом, здоровое питание, здоровый образ жизни, ежедневная физическая нагрузка, умеренная.

После того, как будут приняты все пациенты, Айнаш Танабаева проведет мастер-класс для местных врачей. Специалисты обсудят вопросы биологической терапии и способы лечения воспалительных заболеваний ЖКТ.

Валерия Филатова