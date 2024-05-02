Свыше 1000 участников чата в Whatsapp полицейские уберегли от мошенников

Полицейские уберегли участников чата «Оповещение. Паводок. Петропавловск» от серьезной опасности, оперативно выявив вредоносную ссылку. В чате, где горожане делятся информацией о паводке, состоит более 1000 человек.

Неизвестный с зарубежного номера разместил там объявление, что якобы пострадавшие от паводка могут получить компенсацию в размере 5млн тенге. Для этого нужно было перейти по ссылке. Оперативники управления криминальной полиции проверили ее с помощью современных технологий, после чего было установлено, что переходя по ссылке, телефон заражается вирусом, аккаунт в месенджере взламывается. После с зараженного телефона по всем контактам идет рассылка с просьбой одолжить деньги и номер счета, который принадлежит мошенникам.

Виталий Подчернин, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП СКО:

— Фишинговая ссылка была своевременно удалена, администратор удалил из чата сомнительного пользователя. Важно знать, что мошенники готовы использовать любой информационный повод, чтобы затянуть людей в сети обмана. Не переходите по сомнительным ссылкам, доверяйте только официальным источникам. Если вы стали жертвами интернет мошенничества, незамедлительно обратитесь по телефону «102» или ближайшее отделение полиции.

Сомнительные объявления и ссылки североказахстанцы могут присылать полицейским на Whatsapp по номеру, указанному на экране для проверки +7 747 429 02 03.

Александра Рудина