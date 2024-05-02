Продолжительность жизни казахстанцев выросла

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения за 2023 год составила 75,09 года. Это стало рекордным показателем за последние 25 лет. Надо сказать, что во время пандемии показатель снизался после продолжительного роста, затем снова восстановился, отметили в Бюро нацстатистики.

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК:

— В городской местности ожидаемая продолжительность жизни выше, чем в сельской — 75,73 и 74,02 лет соответственно. В гендерном разрезе ожидаемая продолжительность жизни женщин также показала рост и составила 79,06 лет. Среди мужчин показатель составил 70,99 лет. Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения в городе Алматы 78,28 лет, а самая низкая в области Ұлытау 72,41 лет.



Камилла Карим