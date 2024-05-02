Правительством приняты меры по сдерживанию роста цен на овощи в межсезонье

Меры по обеспечению стабильности цен на социально значимые продукты питания и овощи в межсезонье обсудили на совещании под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова. Индекс цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане снижается на протяжении трех недель подряд. Устойчивая динамика снижения наблюдается по ценам на такие виды продукции, как гречневая крупа, лук, подсолнечное масло, мука и другие.

АРМАН ШАККАЛИЕВ, министр торговли и интеграции РК:

— Однако, в конце межсезонья традиционно мы наблюдаем рост цен на овощи. Для их стабилизации мы напрямую контрактуемся с поставщиками из Узбекистана и Таджикистана по выгодным ценам, исключая посредников и перекупщиков. Эту работу ведет АО «QazTrade». Заключены договоры на поставку импортных овощей с 9 СПК на общий объем 4 тысячи тонн картофеля и лука. Мы рекомендовали акиматам законтрактовать не менее 18,6 тысяч тонн картофеля 7,2 тысяч тонн моркови и 5 тысяч тонн лука.

В настоящее время из имеющихся запасов разбронирован объем в размере 81 тысячи тонн овощной продукции. Также на совещании рассмотрели результаты государственного контроля за соблюдением требований при реализации социально значимых продуктов питания.

АРМАН ШАККАЛИЕВ, министр торговли и интеграции РК:

— Для стабилизации на социально значимые товары усилена работа региональных комиссий за счет привлечения контрольно-фискальных и правоохранительных органов. С начала года рег. комиссиями возбуждено более 1 тысячи административных производств за превышение торговой надбавки и наличия непродуктивных посредников. С помощью электронных счетов фактур проанализировано 2,5 тысячи цепочек ценообразования, выявлено более 800 рисков нарушения торгового, налогового и антимонопольного законодательств.



Дарья Пышмынцева