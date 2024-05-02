Передвижная ярмарка вакансий прошла в Петропавловске

Акцию «Ярмарка вакансий на колесах» провели волонтёры городского молодежного ресурсного центра в самом центре Петропавловска.

ДАМИР АБДИН, руководитель молодежного ресурсного центра г.Петропавловска:

— Сегодня у нас будет «Ярмарка вакансий на колесах». Мы с нашими ребятами, волонтерами, сотрудниками совместно с молодежным ресурсным центром будем выходить на автобусы. Также мы будем предлагать им работу. Сюда включаются повара, юристы, учителя. Все это мы будем разъяснять и раздавать брошюры.

Волонтеры и активисты раздавали листовки прохожим на улице и людям в общественном транспорте. Цель акции — трудоустроить как можно больше молодежи в возрасте до 35 лет.

КАМИЛЛА СЕЙТКАЗИНА, специалист КГУ «Карьерный центр г.Петропавловска»:

— Карьерный центр занимается такими активными мерами занятостями, как молодежная практика, первое рабочее место, контракт поколений, общественные работы, социальные рабочие места и «серебряный возраст». Для молодежи более такие программы подходящие: «Молодежная практика», «Первое рабочее место» и «Контракт поколений». По «Первому рабочему месту» требования также до 35 лет, продолжительность составляет не более 18 месяцев, заработная плата такая же, как по молодежной практике — не более 30МРП. Продолжительность «Контракта поколений» не более 6 месяцев.

Передвижные ярмарки пользуются высоким спросом среди молодежи, ведь большинство студентов нуждаются в постоянном заработке или подработке. В связи с окончанием учебных заведений спрос на свободные вакансии увеличится.

НАЗАР КОККОЗЕВ, студент Гуманитарно-технического колледжа:

— На данный момент проходим практику. На данном мероприятии довольно таки успешно помогли трудоустроить и поставить нас на место в данном заведении. Проходит все слаженно, четко и грамотно.

Только с начала года по «Молодежной практике» обратились 128 человек, из них официально трудоустроены порядка 123 горожан. Такие ярмарки планируется проводить еженедельно.

Александра Рудина