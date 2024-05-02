На постоянную стихийную свалку жалуются жители дома Уалиханова, 8

Стихийные свалки — проблема для Петропавловска не новая. Винить только мусоровывозящие компании — решение поспешное. Порой и сами жители не хотят брать ответственность за беспечно выброшенные вещи. Старый диван, новогодняя ёлка, сломанная техника — всё это оказывается возле баков.

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Картина во дворе дома по адресу Уалиханова, 8. Здесь за многочисленными пакетами и коробками не видно сами баки. Тут и ТБО, и крупногабаритный мусор.

По словам жителей, мусор вывозят довольно часто. Однако, отходы быстро накапливаются. На момент съемок там и пустого места было не найти, куда бросить пакет. Сами горожане считают, что проблему можно решить, если вывозить отсюда мусор почаще или поставить дополнительный пункт, поскольку домов в округе много.

— Это постоянно так. А вот этот угол, так постоянно заваленный. Вот здесь из контейнеров немножко уберут, а это всё так и лежит.

— Вообще, убирают всегда. Вот этот раз что-то нет. А так вчера я шла недалеко, тут убирали. Это редкий случай.

— Все дома сюда несут, понимаете. Вот их сколько здесь.

Но не стоит забывать, что ответственность за выброс отходов также стоит и на жителях. Крупногабаритный мусор нужно вывозить самостоятельно или звонить в службу, что не всегда делают собственники местных гаражей. По словам руководителя мусоровывозящей компании Мурата Есмуханова, на этом адресе такая проблема уже больше десятка лет.

МУРАТ ЕСМУХАНОВ, руководитель ТОО «КоммунСевер»:

— Наше предложение в том, чтобы эту мусорную площадку перенести подальше от гаражей, потому что из гаражей мусор несут на эту площадку. Эта проблема уже более 10 лет. Эту мусорную площадку просто нужно перенести поближе к дороге. Место определить может отдел ЖКХ. Для этого нужно председателю обратиться в ЖКХ, сделать схему расположения. Если так сделать, то думаю, проблемы не будет.

Проблема решаема и это главное, считает Мурат Есмуханов. Главное, чтобы и сами жители участвовали в её решении. Как сказал Глава государства: «Важно, чтобы каждый из нас действовал в духе концепции «Адал азамат»: не только беспристрасно вскрывал проблемы нашего общества, но и активно содействовал их устранению.

Диана Салихова