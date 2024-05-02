Более 1 тысячи тонн мусора вывезли в Петропавловске во время субботников

Все как один трудятся для улучшения благоустройства города. Североказахстанцы активно принимают участие в акции «Таза Қазақстан». В её рамках в Петропавловске проводится трехмесячник. На субботники и чистые четверги выходят волонтёры, спортсмены, общественники, госслужащие, депутаты и инициативные жители. К примеру, 1 мая в этой акции участвовали 5 тысяч человек. Они расчищали затопленные районы, из которых уже отошла вода. Всего с начала трехмесячника вывезли порядка 1000 тонн мусора.



Диана Салихова