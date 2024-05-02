235 ночных гуляний подростков выявили полицейские в Петропавловске с начала года

«Увлёкся, не посмотрел на часы». «Уже иду домой, не успел дойти». Такие объяснения обычно слышат полицейские, выявляя несовершеннолетних на улицах Петропавловска после 23:00 ч. За 4 месяца в городе зарегистрировано 235 фактов ночных гуляний подростков. Иногда молодые люди, не достигшие 18-летия, проводят время в компании старших друзей во дворах. Тут уже беседы могут сопровождаться распитием алкоголя. С начала года стражи порядка привлекли к ответственности 19 родителей за употребление спиртного их несовершеннолетними детьми. Нередко встречается непонимание требований законодательства. К примеру, когда родители позволяют несовершеннолетним находиться вне дома, посещать увеселительные заведения в тёмное время суток в сопровождении старших братьев и сестёр, других родственников, которые не являются законными представителями. Важно знать: законными представителями несовершеннолетних могут быть только родители, лица, их заменяющие, либо лица, на которых оформлена соответствующая доверенность. Полицейские напоминают: безответственное отношение к закону — первый шаг к безнадзорности подростков, которая создаёт почву для совершения преступлений как несовершеннолетними, так и в отношении них.

Валерия Сиваш