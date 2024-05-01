«В единстве наша сила» — волонтёры СКО о своей работе

Борьба с большой водой сплотила всех — независимо от возраста, профессии, национальности и пола. Каждый неравнодушный житель внёс свою лепту в эту работу. Среди них, конечно же, отважные волонтёры. Более 1,5 тысяч активистов молодёжного ресурсного центра нашей области оказали немалую поддержку — начиная с уборки снега и заканчивая развозом гуманитарной помощи.

ДАМИР АБДИН, руководитель МРЦ г. Петропавловска:

— С 13 апреля 2024 года мы открыли пункт выдачи гуманитарной помощи. К нам жители приходили, чьи дома затопило — Хромзавод, Заречный, Подгора, к нам приезжали и из Кызылжарского района. Мы выдавали продукты первой необходимости: рис, макароны, гречка. Мы выдали уже около 3 тысяч продуктовых пакетов.

От водной стихии ежедневно спасали по 300-400 животных из города и сёл. И до сих пор помогают приютам. В понедельник прибыла гумпомощь для четвероногих из южной столицы. Привезли порядка 2-х тысяч коробок. Активно активисты сотрудничали и с другими организациями и волонтёрскими движениями.

ДАМИР АБДИН, руководитель МРЦ г. Петропавловска:

— Добровольно-поисковый отряд «VITA» из Павлодарской области привез гумпомощь, волонтёрское движение «LIDER.KZ» из Акмолинской области, волонтёрское движение «QANAT» из Астаны. Мы работаем с 54-ю городами. Это Алматы, Астана, Кыргызстан, Туркменистан. У нас есть даже волонтёры из Кореи. По всему Казахстану у нас более 5 тысяч волонтёров.

Вместе с молодёжью в борьбе против паводка участвовали «серебряные волонтёры». Они помогали во многом: и укрепляли дамбы, и готовили еду для военнослужащих, сортировали и развозили гуманитарную помощь пострадавшим, помогали в пунктах эвакуации.

САУЛЕ ТАХМЕТОВА, руководитель группы «Серебряные волонтёры» областного совета ветеранов:

— По мере своих сил они оказывали такую поддержку. В единстве наша сила. И правильно сказал Глава государства: «Только вместе мы можем преодолеть все жизненные трудности». И мы преодолеваем. Знаете, в первый же день, когда объявили такую ситуацию, мы сразу же собрали весь коллектив «серебряных волонтеров». Мы собрали материальную помощь.

Волонтёры — это люди с большим и добрым сердцем, уверена Сауле Касымкановна. Помощь была отовсюду — на зов откликнулись и ветераны из других областей.

САУЛЕ ТАХМЕТОВА, руководитель группы «Серебряные волонтёры» областного совета ветеранов:

— Я очень благодарна ветеранам, которые тоже помогали нам, когда мы собирали средства. Это активисты-ветераны таможенной службы, ветераны организации «Қазақ аналары», ветераны клуба «Ветеран». Они все подключились. Мы собрали больше 200 тысяч тенге.

В нашей области насчитывается более 30 «серебряных волонтёров». Сауле Тахметова признаётся, что за период паводка решили принять ещё 30 активистов в свои ряды.

Диана Салихова