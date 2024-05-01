Работники ТОО «Кызылжар су» вышли на субботник

1 мая, в День единства народа Казахстана, на субботник вышел коллектив ТОО «Кызылжар су». Работники водообеспечивающего предприятия убирали прилегающую территорию и готовили клумбы для посадки цветов.

АЛЬБИНА АВЕРИНА, председатель профсоюзного комитета ТОО «Кызылжар су»:

— Поздравляем всех с праздником, с Днём единства народа Казахстана. Желаем всем крепкого здоровья и добра. Сегодня праздник мы встречаем ударным трудом. Наводим чистоту на прилегающей территории. Чистота — залог здоровья. Мы уже один субботник провели, это у нас второй. Я думаю, что и не последний. Будем убирать. Если нужно будет, мы всегда поможет. Мы со всеми в одной беде.

В работе задействовали 200 человек. Галина Вишнякова работает на предприятии диспетчером. В период паводков её дом тоже настигла беда. Сейчас женщина с семьёй проживает в съемной квартире. Вместе с коллегами сегодня вышла на субботник. Говорит, навести порядок в родном городе — долг каждого. По её словам, совместная работа граждан и государства в такой нелегкий период очень важна.

ГАЛИНА ВИШНЯКОВА, жительница г. Петропавловска:

— Радостное настроение у людей. Но сейчас у нас такая тяжёлая ситуация по городу, по области. Наводнение, многих затопило, поэтому немножко грустинки есть. Вышли на субботник, чтобы выразить солидарность со всем народом. Навести порядок в городе, поддержать пострадавших. Постараемся, чтобы город наш пришёл в нормальное состояние. Нормальная жизнь чтобы верулась. Чтобы все люди были счастливы и довольны.

Около 60 сотрудников предприятия пострадали от паводков. В «Кызылжар Су» планируют оказать помощь каждому из них. После ухода воды на территории затопленных районов организуют дополнительные субботники.

Валерия Сиваш