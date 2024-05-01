С первых дней возникновения стихийного бедствия Ассамблея народа Казахстана проводит активную и слаженную работу. Все это является живым олицетворением сплоченности и взаимопомощи граждан. Об этом Глава государства говорил во время ХХХІІІ сессии АНК, которая состоялась 25 апреля.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Чтобы совершить рывок в развитии, предстоит решить много проблем, копившихся десятилетиями. Только общими усилиями мы сможем заложить надежный фундамент будущих свершений, осуществить кардинальные изменения в политике, экономике, культуре, социуме. Наша главная миссия — созидать, строить, творить. Единство и Солидарность всегда были и будут нашими главными ценностями и неизменным ориентиром всей государственной политики.

Независимость и Патриотизм, Единство и Солидарность, Справедливость и Ответственность, Закон и Порядок, Трудолюбие и Профессионализм, Созидание и Новаторство. Данные ценности, по мнению Президента нашей страны, задают смыслы и ориентиры во всех ключевых сферах, от политики и экономики до образования и культуры. Они формируют наш образ будущего и укрепляют общегражданскую идентичность, с ними в полной мере согласуются и принципы деятельности АНК.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Вся система социализации граждан в стране должна быть ориентирована на продвижение идеалов любви к Родине, патриотизм, основана на уважении культуры, обычаев и традиций нашего народа. Принципиальное значение имеют задачи формирования правильных ценностей, взглядов и убеждений граждан, а также укрепления взаимопонимания и согласия в обществе.

Мир и согласие в обществе поддерживают члены этнокультурных объединений. В День единства народа Казахстана они поздравили жителей региона с праздником, который символизирует мир и гармонию.

ЧИНГИЗ КУРБАНОВ, председатель областного центра азербайджанской культуры:

— От имени азербайджанского культурного центра Северо-Казахстанской области лично от себя поздравляю казахстанский народ с Днём единства народа Казахстана. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, единства, мира и дружбы. Пусть процветает наш общий дом — Республика Казахстан.

НАДЕЖДА РУДИКОВА, пресс-секретарь СКОФ ОО «Русская община Казахстана»:

— Мир, дружба, добро, уважение. Эти слова звучат на разных наречиях, но когда мы их произносим, то понимаем, что они самые важные в нашей жизни.

Национальная толерантность, почтение к традициям прошлого и разным культурам, владение государственным и другими языками. По мнению Президента, это характерные черты граждан Казахстана. Позицию Главы государства в нашей стране разделяют представители разных поколений. 1 мая североказахстанцы говорили друг другу теплые слова.

ЕСКЕНДИР ЕЛЕУСИЗОВ, председатель областного совета ветеранов:

— Я всех поздравляю с этим великим праздником. Каждому дому, семье благополучия, счастья. Дай бог, этот великий праздник встретить в согласии и уважении друг к другу.



Дарья Пышмынцева