Аким области принял участие в общереспубликанском субботнике

Празднование Дня единства народа Казахстана в этом году проходит под эгидой акции «Біз біргеміз», параллельно по всей стране проходит республиканская акция «Таза Қазақстан». Такие мероприятия нужны, чтобы оперативно ликвидировать последствия паводка. Территорию Подгоры, где сошла вода, начали приводить в порядок.

Ольга Попова, жительница микрорайона Подгора:

— Хочу поздравить всех с праздником — Днем единства. Остается такая теплота в душе, когда единство народа проявляется со всех сторон, со всего нашего Казахстана. Вы не представляете, когда началась эта беда, люди откликнулись со всех уголков, из ближнего и дальнего зарубежья. Очень много было людей, которые были рядом и поддерживали. Наступил этот день, когда люди потихоньку возвращаются в свои дома, и когда смотришь на это единство, люди трудятся, помогают. Жители Подгоры, мы ее приведем в порядок, она будет лучше, она будет краше, будет цвести, потому что Подгора — это лицо нашего города.

1 мая к этой работе подключились активисты Ассамблеи народа Казахстана и глава региона.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Все наши этнокультурные объединения проявили инициативу, были вместе с людьми. Действительно, паводок сплотил всех наших людей, волонтёров, военнослужащих, простых жителей, ДЧС возле большой стихии, большой беды. На базе Дома дружбы организован штаб, организован центр по приему гумпомощи, организован волонтёрский штаб. Хочу сказать Вам сегодня большое спасибо, удачи и благополучия. Сегодня кто, если не мы будем эту работу организовывать.

Гауез Нурмухамбетов рассказал, что 10 подрядных организаций приступили к строительству новых домов в микрорайоне «Солнечный-2».

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы начали строить для пострадавших 100 домов. Дополнительно за счет наших инвесторов мы будем строить еще в пределах 400-500 домов типовых проектов по 80 квадратов. Создался пул из первичного и вторичного жилья. Людям на выбор будем предлагать квартиры. Мехбригады сегодня сформировали более 800 человек.

В состав мехбригад вошли специалисты со всей области. Они будут помогать восстанавливать микрорайоны Петропавловска, которые пострадали из-за паводка.

Дарья Пышмынцева