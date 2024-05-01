30 пирамидальных тополей высадили 1 мая жители села Бесколь

В парке «Кызылжар» и на улицах села Бесколь в День единства народа республики высадили пирамидальные тополя. Всего 30 штук.

САКТАГАН САДВАКАСОВ, аким Кызылжарского района:

— Посадили деревья, поздравили друг друга, поздравили наш народ. И действительно, то, что случилось в последнее время в нашей области, в нашем районе, показывает тот факт, что наш народ силен духом, силен единством. Все эти трудности, которые взвалились на наш народ. Мы только сообща и вместе проходим все эти испытания.

Сегодня решили не устраивать торжества, а выйти и вместе сделать благое дело — навести порядок в родном селе. Представители Ассамблеи народа Казахстана занимаются благоустройством парка, который является местом отдыха жителей и гостей райцентра. Активисты этноцентров от всей души поздравляют североказахстанцев с 1 мая.

— Хочу всех поздравить от имени армянского этнокультурного центра «Арарат» с этим замечательным праздником — с 1 мая. Мира, дружбы, процветания нашей Республике Казахстан.

— Русский этнокультурный центр «Славянка» поздравляет всех казахстанцев с таким замечательным праздником — Днём единства народа Казахстана. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья, мира, добра, благополучия, дружбы, и пусть процветает наш Казахстан.

Данную экоакцию будут проводить и дальше.

Камилла Карим

