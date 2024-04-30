Жители неподтопленных домов Подгоры возвращаются в свои дома

— Ранее — двойной ряд оцепления был. Не сильно, так, запускали. — Ну, краж не было ведь? Не слышали ли? — Нет, я не слышал. Я приходил, открывал, смотрел: лопаты как стояли, так и стоят.

Значительная часть Подгоры по-прежнему остается в воде. Полиция, спасатели, сотрудники акимата и волонтеры продолжают свою работу, выполняя профильные задачи и оказывая помощь людям. Люди в погонах заботливо сопровождают жителей, сотрудников коммунальных служб, ремонтников, техников и оценщиков к нужным локациям.

Алибек Габдуллин, первый заместитель начальника УП г.Петропавловска:

— Заступают сотрудники полиции в две смены. Количество нарядов у нас не снижается. В данный момент мы сделали определенную передислокацию: с той зоны, откуда вода у нас уходит, мы переставляемся в зону подтоплений. Что касается населения, оно реагирует спокойно, стабильно. На сегодня мы по согласованию с акиматом и с департаментом ЧС пропускаем людей — жителей тех домов, которые ни при первой, ни при второй волне не были подтоплены. Сейчас они начинают заселяться, завозят свои вещи. В целом, обстановка стабильная.

Кроме дежурств на постах, пешего и автопатрулирования сотрудники городской полиции по-прежнему охраняют правопорядок, курсируя по подтопленному микрорайону на моторных лодках. Наряду с недопущением краж их задача — не допустить фактов нахождения людей на воде, так как это создает прямую угрозу их безопасности и даже жизни.

Азат Исаев, участковый инспектор полиции УП г.Петропавловска:

— Люди проходят в свои дома, смотрят свое имущество. Также в настоящее время ведется оценка имущества сотрудниками акимата и специалистами независимых оценочных фирм. С ними вместе ходят участковые инспекторы полиции.

В целом, люди с пониманием относятся к работе представителей власти и с нетерпением ждут, когда уйдет вода.

Диана Салихова