Жители Есильского района поддержали акцию «Таза Қазақстан» и вышли на субботник

В рамках республиканской экологической акции «»Таза Қазақстан» в селе Корнеевке Есильского района организовали субботник. Инициативу поддержали и активные сельчане, и волонтёры. В самом центре села они посадили 80 саженцев берёзы.

ГРИГОРИЙ ЗИМАРЁВ, аким Корнеевского сельского округа, Есильский район:

— Жители села, нашего округа с большим воодушевлением восприняли проведение акции, чтобы привести свои насёленные пункты в порядок. Весна у нас была в этом году не очень. Ну, естественно, после каждой зимы в сёлах необходимо наводить порядок. На этом месте уже давно планировали сделать сквер, потому что пустует центр села. Обратились за помощью к жителям, они нам не отказали, вышли сегодня.

Владимир Голузин — человек творческий. Он — автор 4 книг, из-под его пера вышло немало стихотворений. Много лет работал учителем в школе. Сейчас возглавляет сельский совет ветеранов. Считает долгом помочь в благоустройстве родной деревни. Сегодня вышел на посадку деревьев.

ВЛАДИМИР ГОЛУЗИН, председатель совета ветеранов Корнеевского сельского округа, Есильский район:

— В республиканской акции «Таза Қазақстан» участвуют многие. Мне скоро 80 лет, и то я вышел на субботник для того, чтобы посадить деревья и чтобы внуки жили в хороших местах. Я думаю, для внуков будет всё хорошо тут.

Участие в акции принимают общественники, школьники, представители сельских акиматов. Охватили несколько объектов. Один из них — памятник участникам Великой Отечественной войны. Его возвели еще в 60-е годы, в 2015 году реставрировали. Сегодня здесь навели порядок: покрасили сам мемориал, убрали мусор с прилегающей территории.

ГАЛИЯ БАЖЕНОВА, главной специалист аппарата акима Корнеевского сельского округа, Есильский район:

— Косметический ремонт делаем ежегодно. В этом году это всё делается еще и во время акции. Участвуют все неравнодушные люди, чтобы наш Казахстан процветал, был чистым. Корнеевку стараемся держать в надлежащем виде. Из года в год она у нас улучшается.

Население Корнеевки — 2143 человека. На субботнике сегодня задействовали порядка 50 добровольцев. Среди них — Сергей Кривенко. Живёт здесь с супругой и сыном. Волонтёром стал 5 лет назад. В свободное от работы время семья проезжает по деревне и собирает мусор.

СЕРГЕЙ КРИВЕНКО, житель с. Корнеевки, Есильский район:

— Волонтёром я стал, потому что у меня есть сердце, и когда проезжаешь по родному селу и видишь бутылки, мусор, грязь, неприятно. Охото прибрать, чтобы завтра проезжать было чисто. Не только мы смотрим. Люди же к нам приезжают.

Береговая зона озера Большой Тарангул тоже оказалась в поле зрения активистов. Впереди долгожданный купальный сезон. Мусора здесь накопилось немало. Мешки наполнялись пластиковыми отходами за считанные минуты.

Многие жители села вышли на побелку деревьев, чтобы защитить кору от вредителей и перегрева. За время проведения акции «Таза Қазақстан» в Корнеевке высадили около 150 деревьев, планируется еще 100. Вывезли порядка 30 кубометров мусора. Сельчане ежегодно выходят на уборку территорий и посадку деревьев. Почти каждые выходные они устраивают субботники.



Валерия Сиваш