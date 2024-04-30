Ярмарка вакансий для будущих педагогов прошла в Kozybaev University

В Kozybaev University прошла ярмарка вакансий для педагогических специальностей. В вузе уделяют особое внимание трудоустройству выпускников. Именно поэтому такие ярмарки проводят несколько раз за учебный год.

НАЗИРА ТАСКАЛИЕВА, методист центра карьеры и трудоустройства Kozybaev University:

— Ярмарка проходит для того, чтобы студенты могли поговорить, узнать об этих вакансиях, разузнать обо всем, какие есть льготы, какие вакансии, на счет проживания. Здесь они могут задать вопросы уже напрямую. Если до этого все ярмарки проводились онлайн, то в этом году мы решили это все организовать офлайн.

Участие в ней приняли и студенты, и работодатели. Приехали директора школ из ряда районов.

СЫРЫМ МУХАМЕДИН, директор Кенесовской средней школы, район Шал акына:

— Я сегодня приехал из района Шал акына, из Кенесовской средней школы. Сегодня у нас нехватка кадров в школе. Нужны информатик, учитель английского языка, биолог, химик. Сегодня узнали, что ярмарка вакансий проходит в СКУ, прибыли сюда, чтобы найти хороших специалистов. Наша школа — одна из лучших в районе. Я думаю, что мы найдем хороших специалистов сегодня.

В Кенесовской средней школе обучаются порядка шестидесяти ребят. В 2021-м году там провели капитальный ремонт. В текущем ожидается строительство мини-спорткомплекса. Также в селе имеется вода, интернет. Жилье для начинающих педагогов предоставят, говорит директор учебного заведения. Конечно же, ярмарка вакансий – это уникальная возможность для студентов получить консультацию и подобрать себе подходящую работу. Спрос сейчас идет на учителей английского и казахского языков, биологов, химиков, преподавателей истории, географии, дефектологов, логопедов, социальных педагогов.

СЕРГЕЙ САМОЙЛЕНКО, студент Kozybaev University:

— Сегодня я пришел на ярмарку вакансий. Нам сообщили, что она проходит в 6-м корпусе СКУ, вот я пришел, набросал себе пару вариантов трудоустройства, чтобы по окончании университета знать, куда идти.

ВЛАДИСЛАВ ЧЕРВОНОСОВ, студент Kozybaev University:

— Мероприятие помогает еще больше раскрыть возможности и потенциал выпускников, в первую очередь для самих себя. Лично мне уже предложили вакансии в нескольких учебных заведениях как в городе, так и вне. В частности это гимназия «Бест», это Явленская школа. Предлагают довольно хорошие условия трудоустройства. В целом также довольно большое количество часов, что может также свидетельствовать о высокой заинтересованности и дальнейшем материальном обеспечении.

Для молодых учителей есть программа «С дипломом в село», по которой начинающие педагоги получают подъемные пособия и бюджетный кредит на приобретение жилья.



Александра Рудина