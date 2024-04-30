В Тайынше начали капитальный ремонт стадиона

В Тайынше начался капитальный ремонт стадиона. Здесь заменят трибуны, беговую дорожку, искусственное поле, построят площадки для скейта и волейбола, организуют места для городошного спорта и пляжного волейбола. Подрядчик — ТОО «Актив-А».

Ержан Жумабаев, заведующий сектором отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Тайыншинского района:

— Трибуны у нас будут с навесом, полностью будет замена сидений. Планируется поставить здесь ограждение и видеонаблюдение, новое освещение. Работа проводится по снятию футбольного поля, верхний слой грунта, плодородного слоя. Пока вот только эти работы, остальное в дальнейшем.



Александра Рудина