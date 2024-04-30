Санврачи рассказали о профилактике заболеваний людей бешенством

В период паводка в травмпункт многопрофильной городской больницы за прививками против бешенства обратились 14 волонтёров и спасателей, которые пострадали от укусов собак, находящихся в пунктах временной передержки. От 3 до 18 случаев — в районах Айыртауском, Акжарском, им. Г. Мусрепова, Есильском, М. Жумабаева и Тайыншинском. По всем обращениям проведены эпидемиологические расследования.

Юлия Гайсина, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Среди пострадавших от укусов, оцарапываний 155 человек обратились после контакта с собаками, 69 человек после контакта с кошками, 1 человек после контакта с лисой, 6 человек после контакта с лошадьми, а также 5 человек пострадали от мышей и крыс.

По существующим правилам собак необходимо содержать на привязи, в конуре или вольере, на прогулку выводить на поводке и в наморднике. Не следует допускать контакта домашних животных с бродячими собаками и дикими животными, которые могут быть источником инфекции. Все собаки подлежат прививкам против бешенства.

Юлия Гайсина, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Из числа обратившихся получили назначение на прививки 236 человек. Получили прививки все 236 человек, в том числе по условному курсу — 146, то есть получили 3 прививки, безусловному — 90, то есть получили все 5 прививок.

Северо-Казахстанская область находится в зоне природного очага бешенства. Эпизоотическая активность природных очагов в регионе отмечается в зимне-весенний период, когда опасный вирус чаще заносится дикими животными в населенные пункты, где заражаются собаки, кошки, сельскохозяйственные животные, и возрастает риск заражения людей. Благодаря активной профилактической работе в области заболеваний людей бешенством не отмечается с 1998 года.



Анна Потеряева