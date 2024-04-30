О недопущении необоснованного роста тарифов говорили на заседании общественного совета

На заседании общественного совета говорили о недопущении необоснованного роста тарифов на коммунальные услуги. С отчетом выступил руководитель областного департамента комитета по регулированию естественных монополий Дамир Токтамысов. По его словам, специалисты ведомства регулируют деятельность 57 субъектов по 72 услугам.

ДАМИР ТОКТАМЫСОВ, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО:

— 7 субъектов предоставляют регулируемые услуги по долгосрочным тарифам на пятилетний период. Как вы знаете, с 2021 по 2026 год реализуется второй этап пятилетнего тарифа, в рамках которого данные монополисты на себя взяли обязательство по привлечению объемов инвестиций, которые направляются на модернизацию, реконструкцию и обновление основных средств. Сумма превышает 30 млрд тенге. Остальные 50 субъектов являются субъектами малой мощности. Для них применяется упрощенное государственное регулирование, соответственно, привлечение инвестиций на них не распространяется.

Для привлечения новых инвестиций, снижения износа сетей и оборудования, улучшения качества услуг в стране действует программа «Тариф в обмен на инвестиции».

ДАМИР ТОКТАМЫСОВ, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО:

— Предполагается привлечь масштабные инвестиции для модернизации инженерных сетей, которые обеспечат снижение износа оборудования минимум на 15%. В рамках исполнения новой тарифной политики нашим департаментом совместно с местными исполнительными органами были проведены работы по привлечению дополнительных объемов инвестиций. Так, по итогам проведенной работы, на 2023 год был привлечен объем инвестиций на общую сумму 1 млрд 128 млн тенге.

Основные задачи на 2024 год заключаются в обеспечении поэтапной реализации новой тарифной политики и повышении прозрачности тарифообразования. К слову, заметно усиливается роль общественности в тарифном процессе.



Валерия Филатова