Конкурс среди домбристов прошел в НИШ

В Назарбаев Интеллектуальной школе прошел традиционный конкурс среди домбристов «Дала сазы»- «Музыка степи». На протяжении трёх лет его организовывают педагоги вместе с учениками. Для участия в творческом состязании приехали юные домбристы со всей области.

СЕРИК АЛИМЖАН, участник конкурса:

— Я с детства живу в музыке, я с детства пел, потом с вокала меня отдали на инструмент, сказали, выбирай любой инструмент, я выбрал домбру, потому что мой дедушка играл. Так все завязалось, теперь я — домбрист.

За пять лет игры на домбре в таком конкурсе юноша участвует впервые. В будущем он планирует поступить в колледж г. Астаны и связать свою жизнь с музыкой. Компетентное жюри высоко оценило уровень подготовки и талант каждого домбриста. Конкурс «Дала сазы» еще раз подчеркнул важность сохранения и продвижения культурного наследия нашего народа.



Александра Рудина