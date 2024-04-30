Итоги социально-экономического развития СКО за 1 квартал 2024 года

Объем продукции животноводства увеличился на — 3,5%. Рост производства молока — на 12,6%, яиц — на 7,8%. Производство мяса снижено в Мамлютском и в Кызылжарском районах.

КУАНЫШБЕК КАЛИЖАНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ СКО:

— По мясу допущено снижение в следующих районах за счет пересчета стат.данных: Мамлютском — на 16,4%, Кызылжарском — на 16,2, Уалихановском — на 10,0%, Айыртауском — на 11,1%, Жамбылском — на 9,9%, Тайыншинском — на 4,7%, Акжарском — на 1,1%, М. Жумабаева — на 1,9%. По молоку снижение допущено в Жамбылском районе — на 2,1%. По яйцу снижение в районе им. Г. Мусрепова — на 0,7%.

За январь-март 2024 года в области произведено промышленной продукции на 177,1 млрд тенге. В обрабатывающей промышленности объем увеличен на 14,7%. В Петропавловске за 3 месяца объем продукции составил 126,9 млрд. тенге. Однако в Мамлютском, М. Жумабаева, Тайыншинском и Аккайынском районах показатели объема промышленности снижены. Аким области дал поручение проанализировать способы увеличения объемов валовой продукции агропромышленного комплекса.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— С каждым товаропроизводителем должно быть понимание, какие источники, какие резервы и какой скот будет завозиться, что за скот, откуда скот, какое производство. И поквартально все это показать. Документы все собрать. По итогам полугодия этот вопрос по данным районам и руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отрасли машиностроения сформировано продукции на 59 млрд 100 млн тенге. Портфель заказов предприятия за январь-март вырос на 52,6% и составил 97,8 млрд тенге. Глава региона поручил строго следить за темпами роста данного показателя.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Что вы намереваетесь делать? Вы поставлены сегодня акимами не для того, чтобы не просто руками водить, а руководить, изыскивать резервы… в том или ином секторе.

На заседании обсудили вопросы привлечения инвестиций. На сегодня сформированы 36 проектов на общую сумму порядка 620 млрд тенге. Планируется создать более 6 тысяч рабочих мест.

ИЛЬДАР ИСМАГУЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СКО:

— На 2024 год из 36 проектов 15 проектов мы планируем ввести в эксплуатацию. Сумма инвестиций составит порядка 48 млрд тенге. Рабочие места будут созданы в количестве 1000 рабочих мест.

По состоянию на 1 апреля текущего года в местный бюджет области поступило 31 млрд. 814 млн. тенге, что составило 110,4% от плана отчетного периода.

ЛАТИФА ТУЛЕНОВА — ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ СКО:

— В областной бюджет поступило 17 млрд. 880,6 млн.тенге или 108% от плана 16 млрд. 558,7 тенге. Перевыполнение — 1 млрд. 321,9 млн. тенге. В городской и районные бюджеты поступило 13 млрд. 933,4 млн. тенге или 113,8% от плана 12 млрд. 246,4 млн. тенге. Перевыполнение 1 млрд. 687 млн. тенге.

Расходная часть бюджета исполнена на 100%. Неосвоение сложилось в сумме 34,5 млн. тенге.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

