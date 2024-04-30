Гуманитарная помощь от китайских партнеров прибыла в СКО

На площадку ТОО «Радуга» сегодня доставили гуманитарную помощь от Китайской Народной Республики. Груз передали деловые партнёры — представители компании «Yutong». В его составе — печенье, лапша быстрого приготовления, питьевая вода, запчасти для автобусов.

JIA XIN XU, менеджер компании «Yutong», КНР:

— За последние 80 лет в Казахстане это самое крупное стихийное бедствие. И Китайская Народная Республика не остается в стороне. Мы решили тоже внести какой-то вклад и помочь казахстанцам. В СКО мы привезли продукты первой необходимости. Также заранее позвонили и узнали, какие запчасти нужны для автобусов.

На петропавловском рынке компания «Yutong» работает недавно. По словам председателя ассоциации перевозчиков Галины Семёновой, гарантийный срок автобусов истек и маршрутки больше не обслуживаются бесплатно. Запчасти, которые привезли китайские партнеры в виде гуманитарной помощи, конечно же, пригодятся.

ГАЛИНА СЕМЁНОВА, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— Компания два года назад поставила нам 100 новых автобусов в наш город Петропавловск. И вот, узнав, что у нас здесь сложная ситуация паводковая, что есть пострадавшие и на наших предприятиях тоже. Какую-то часть мы оставили, раздадим предприятиям, своим сотрудникам. И определенную часть мы привезли сюда для благотворительности, в общий фонд. Компания добросовестно с нами сотрудничает, активно очень, отвечают на все наши звонки, и мы очень благодарны, признательны им.

Петропавловск — первый город, куда представители компании приехали с гуманитарной помощью. В дальнейшем они планируют помочь жителям Актобе, Уральска и Атырау.

Камилла Карим