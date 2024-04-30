«Дома я азербайджанец, а на службе — офицер», — полицейский рассказал о своей службе

Северный Казахстан — регион полиэтничный, единой дружной семьёй здесь проживают представители десятков национальностей. Многие из них несут службу в рядах стражей правопорядка. Один из них — азербайджанец Асиман Мирзоев, сотрудник батальона патрульной полиции ДП СКО. Сам про себя он говорит: «Азербайджанец я дома, а на службе — офицер. На трассе имеет значение только одно: готовность отреагировать на любую ситуацию, прийти туда, где ты нужен.

Асиман Мирзоев, инспектор батальона патрульной полиции ДП СКО:

— Во время несения службы в 2022 году к нам обратились люди, подъехали, сказали, что везёт человека, у которого что-то с сердцем, очень себя плохо чувствует, и попросили сопровождения, и мы с данной трассы поехали во вторую городскую больницу, в кардиоцентр.

Экстренное доставление в медучреждения людей, помощь попавшим в трудную ситуацию на дороге, тушение пожара плечом к плечу с местными жителями — таких историй у Асимана немало. В органы внутренних дел он пришёл 10 лет назад, 6 из них служит на занимаемой должности. Разные ситуации, с которыми приходилось сталкиваться, убедили его в том, что дружба, взаимопонимание и сплочённость — это главные ценности нашего многонационального общества.

Асиман Мирзоев, инспектор батальона патрульной полиции ДП СКО:

— Пользуясь случаем, хочу поздравить всех казахстанцев с Днём единства народа Казахстана! Хочу пожелать дружбы, взаимопонимания и мирного неба над головой.

Работа патрульного требует полной самоотдачи и почти не оставляет личного времени. Однако, по мнению капитана полиции Мирзоева, именно преодолённые трудности потом позволяют испытывать гордость за выбранную профессию.

