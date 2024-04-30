Более 40 рейсов в день совершают спасатели в село Прибрежное

Село Прибрежное в Кызылжарском районе до сих пор выглядит как остров. По-прежнему со всех сторон оно окружено большой водой. Всего здесь 567 домов, 225 из них затопило. Из двух тысяч человек половина эвакуировалась. Владельцы домов, куда вода не дошла, остались в населённом пункте.

Наталья Петрова каждый день ездит в город и обратно на работу. На дорогу уходит сейчас намного больше времени — до полутора часов. Говорит, трудности временные, можно потерпеть. Перебирается на другой берег Наталья, как и другие односельчане, на лодках. Спасатели здесь дежурят круглосуточно. Дом Алика Мураслима не был затоплен. Тем не менее, мужчина принял решение переехать с семьей в дом на соседней улице.

АЛИК МУРСАЛИМ, житель села Прибрежного, Кызылжарский район:

— Вода была настолько сильной, что прорвала плотину. Деревню затопило. Мы со своей семей провели день в школе. Потом нас эвакуировали в Бесколь. Через 10 дней мы вернулись домой. Каждый день перебираемся в город на лодках. Огромное спасибо спасателям за работу.

На перевозку людей задействовано 5 лодок. Вместимость надувных — до четырех человек вместе со спасателем, металлических — на одного больше. Грузоподъемность — не больше 450 кг. Рейсы осуществляются с 8.00 утра до 19.00 вечера. Далее только в экстренных случаях. Ежедневно ЧСники совершают 44 рейса. Для безопасности не перевозят жителей во время сильных волн и ветра.

НАРИМАН АШАМАЕВ, заместитель начальника ДЧС СКО:

— У нас организована понтонная переправа. Для перевозки грузов, для перевозки кормов для животных. Людей перевозить на ней запрещено. В связи с этим у нас работают спасатели. Здесь имеются надувные и металлические лодки. По безопасности у нас на каждого спасателя и жителя одевается жилеты спасательные. Также проводится инструктаж, как передвигаться на лодке.

В понедельник вечером в селе появился свет, который круглосуточно обеспечивает жителей бесперебойным электричеством. Наладили работу линий электропередачи.

ЖАНЕЛЬ БАТАНОВА, пресс-секретарь акима Кызылжарского района:

— С приходом большой воды в селе Прибрежном из-за высокой скорости передвижения льдин были сбиты опоры, из-за чего света в селе не было. Напомним, ранее сюда завезли 6 генераторов. Один такой генератор подавал свет в 60 домов.

По словам ЧС-ников, уровень воды в реке Есиль снизился на 14 см. А это значит, что скоро жителей Прибрежного будут перевозить на вахтовом автомобиле.



Камилла Карим