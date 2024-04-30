16 нетрезвых водителей задержаны на дорогах области за трое суток

16 водителей в состоянии алкогольного опьянения выявили полицейские на дорогах области с 26 по 28 апреля. Двое из них находились под воздействием наркотических веществ. Также зафиксировано 111 фактов превышения скорости и 17 нарушений правил проезда перекрёстка. В Уалихановском районе при проверке автомобиля в бардачке обнаружены 2 патрона 12-го калибра. 41-летний водитель пояснил, что забыл убрать патроны после охоты. Составлен протокол по факту нарушения правил оборота гражданского оружия. Всего за 3 дня в области изъято 2 единицы незарегистрированного гладкоствольного оружия и 17 единиц боеприпасов.

АЛЕКСАНДР РОЗБАХ, и.о. начальника управления МПС ДП СКО:

— Были усилены все линии работы. Сотрудники посетили с проверками свыше 2 тысяч подучётных лиц, обходили съёмные квартиры, заброшенные дома. В рамках ОПМ «Правопорядок» решается комплекс задач по обеспечению общественной безопасности. Выявлено 848 различных административных правонарушений.



Валерия Филатова