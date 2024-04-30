1 мая в СКО пройдет в атмосфере сплоченности и труда

В этом году День единства народа Казахстана жители области отпразднуют в атмосфере сплоченности и труда. Ассамблея Северо-Казахстанской области выступила с инициативой о проведении субботника 1 мая. Это связано с режимом ЧС и сложной паводковой обстановкой в Петропавловске и в нескольких районах.

ЕЛЕНА СЕМИДОЦКИХ, общественный заместитель председателя АНК по СКО:

— По всей республике Главой государства инициирована акция «Таза Қазақстан», в которой принимают участие все регионы. Мы должны понимать, что это не разовая акция. Чистый город, аул, степи начинаются именно с нас и с каждого. Мы призываем каждого гражданина День единства народа Казахстана отметить именно так. Выйти на улицы и навести порядок в нашем городе. Только совместными усилиями можно сделать нашу страну чище и лучше.



Дарья Пышмынцева