Жители области Жетісу собрали 40 тонн груза для североказахстанцев

40 тонн гуманитарной помощи прибыло из области Жетісу. Среди доставленной продукции — картофель, лук, мука, сахар и другие продукты питания, одежда, предметы бытовой химии, постельные принадлежности. Как отмечают партийцы, приняли всё, что передали жители области Жетісу. Участвовали в сборе активисты областного филиала «AMANAT», работники госорганов, депутаты маслихатов, предприниматели.

АРЫСТАНГАЛИ АРЫН, председатель филиала партии «AMANAT» области Жетісу:

— Эта помощь исходит от сердца наших жителей. Самое удивительное — в сборе приняли участие представители НПО, люди с ограниченными возможностями. Также поучаствовали швейная фабрика «Ажар», Ассамблея народа Казахстана, простые сельчане. Мы — единая нация, один народ. Хочется, чтобы все проблемы с паводком разрешились как можно быстрее.

В этот же день 45 тонн гуманитарной помощи направила из Алматинской области группа компаний «Damu Logistics».

АРМАН ШАЙМЕРГЕНОВ, заместитель директора ГК «Damu Logistics»:

— Привезли всё, что необходимо сейчас для быта. Также завезены вентиляторы, утюги, постельное бельё, одежда. В будущем также планируем оказать дополнительную помощь. Все нуждающиеся могут приезжать в официальные пункты выдачи помощи.

За последние 2,5 недели в Северо-Казахстанскую область прибыло свыше 1300 тонн гуманитарной помощи. Вся она сортируется в центре приёма ТОО «Радуга» и направляется в официальные точки выдачи: три из них — в Петропавловске и одна — в Кызылжарском районе.

Камилла Карим