Волонтёры раздали пострадавшим от паводков листовки с информацией о получении выплат

На территории стадиона «Карасай» волонтеры городского ресурсного молодежного центра провели разъяснительную беседу с пострадавшими от паводков. Им вручили листовки по поводу получения единовременной выплаты.

ДАМИР АБДИН, руководитель городского молодежного ресурсного центра:

— Мы здесь именно пострадавшим раздаем памятки о возмещении ущерба во время ЧС. Мы раздаем памятки, в этих памятках все расписано, куда обращаться, где зарегистрироваться. Если что-то непонятно, они могут это постановление прочитать.

Жительница Подгоры Анастасия Шартон уже получила свои первые выплаты.

АНАСТАСИЯ ШАРТОН, жительница Подгоры:

— Получается, когда подаешь заявку, они сразу предупреждают, что может получить только собственник. Если ты не собственник, если ты снимаешь квартиру или частный дом, то тебе ничего не полагается. Так как мы собственники, мы все сдали, и на одного члена семьи выдают, выходит 100 МРП.

Для получения единовременной выплаты жителям необходимо обратиться в отделы занятости по месту проживания, а также ЦОНы.

Александра Рудина