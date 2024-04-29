В селе Семипалатном супругам Файзыловым, пострадавшим от паводка, вручили ключи от дома

Про семью Файзыловых мы рассказывали ранее в выпусках МТРК. Из-за большой воды жилье Дмитрия и Татьяны очень сильно пострадало и восстановлению не подлежит. В прошлую субботу у семьи произошло радостное событие — им вручили ключи от дома. Помогла с жильем руководитель местного крестьянского хозяйства Ляззат Жакеева.

ТАТЬЯНА ФАЙЗЫЛОВА, жительница села Семипалатного, Кызылжарский район:

— Я вообще местная. Как бы всю жизнь здесь прожила и ни разу такого не видела. Первый раз вот такое. Вот этот дом на продаже стоял. И Жакеева Ляззат помогла нам его купить. Мы сразу же, не задумываясь, согласились и перешли.

Дмитрий Файзылов 7 лет работает в КХ «Ырыс». Руководитель хозяйства заключила меморандум с акиматом и выделила деньги на покупку дома.

ЛЯЗЗАТ ЖАКЕЕВА, руководитель КХ «Ырыс», Кызылжарский район:

— Работает механизатором. Он официально трудоустроен. В такую тяжелую минуту нельзя оставлять своих работников. Они по возрасту годятся мне в дети. Я человек неравнодушный.

Всего в Семипалатном подтопленными оказались 12 домов. Все пострадавшие получили единовременную выплату в размере 100 МРП. Также здесь провели оценку домов. Теперь сельчане ждут вторую комиссию, которая снова будет рассматривать дом на пригодность проживания.

Камилла Карим

