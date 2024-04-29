Свыше 1,5 тысяч жителей Уалихановского района вышли на субботник

В рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» в Уалихановском районе работники организаций и учреждений, представители общественных организаций, сельчане вышли на субботник.

Салима Абикеева, и.о. руководителя отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уалихановского района:

— В рамках данной акции планируется высадить около 3 тысяч саженцев, а также развести цветники на территории сельских округов района.

Бораш Муханов, учитель Кишкенекольской средней школы№2, Уалихановский район:

— Акция «Таза Қазақстан» нужна, чтобы сделать населенные пункты чище, ухоженнее. Каждый может внести свой вклад в общее дело.

Участники акции очистили территории парков и улиц, побелили деревья, обрезали лишние ветки. Всего в акции приняли участие более 1500 жителей Уалихановского района. Задействовали 27 единиц техники.

Дарья Пышмынцева