Работы по побелке деревьев идут в Петропавловске

Побелка деревьев очень важна. Она защищает их от капризов погоды, предотвращает проникновение вредителей под кору и препятствует их размножению. Чтобы охватить большую территорию за короткий срок, по городу функционируют 7 бригад. В каждой из них — около 14 человек. Работники ТОО «Коммунхоз-Петропавловск» приступили к работе неделю назад.

ИРИНА ХАБАРОВА, бригадир ТОО «Коммунхоз-Петропавловск»:

— Извести где-то 30-40 килограммов выходит. Смотря на какую улицу, сколько деревьев получается. Прокрасили мы улицу Карима Сутюшева, Назарбаева, Жамбыла, Жумабаева. Сейчас на Пушкина перешли.

Здоровые, ухоженные растения придают городу красивый вид. В начале мая работники ТОО «Коммунхоз-Петропавловск» приступят к посадке цветов в скверах и на клумбах пешеходной улицы Конституции Казахстана.

Валерия Филатова