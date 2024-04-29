Пострадавших североказахстанцев обеспечивают всеми необходимыми вещами

Это пункт сбора и выдачи гуманитарной помощи по адресу Чкалова, 48. Каждый день сюда приходят пострадавшие граждане. Продукты, постельное белье, вещи первой необходимости. Многие североказахстанцы лишились того, что наживали годами. До прихода большой воды Галина Костина проживала в микрорайоне Хромзавод. Из-за паводка пришлось бежать, оставив все позади. Женщину приютили неравнодушные знакомые в Рабочем поселке.

ГАЛИНА КОСТИНА, жительница г.Петропавловска:

— Мы получили одеяла, подушки. Хотя бы есть, где спать, потому что у меня дом по самый козырек затоплен. Всё там дома осталось. Когда попаду домой — неизвестно. И что там нас ждет — тоже неизвестно. Говорят, стену выломало, что-то еще, не знаю.

Круглосуточную службу в период паводка несут волонтеры. Многие из них сами оказались в беде. Несмотря ни на что, они продолжают безвозмедно оказывать помощь всем нуждающимся людям. Проводится большая информационная работа с населением.

АЙСУЛУ БЕКИМОВА, специалист молодежного ресурсного центра г.Петропавловска:

— Раздаем памятки, в которых говорится о том, куда пострадавшие могут обратиться за какой-то либо помощью. Гуманитарная помощь поступала в виде продуктов, воды, так как у нас сейчас проблема с водой. Постельное белье, матрасы, подушки, хозяйственные товары, мыломойка. Были и сапоги резиновые, одежда. Мы ездили в пункты, где они размещены, собирали списки, по списку собирали и точечно развозили.

Перед тем, как выдать вещи, волонтеры проверяют удостоверения личности и справки о подтоплении. Это делается для того, чтобы гумпомощь в полном объеме дошла до тех, кто в ней нуждается. Некоторые граждане не могут добраться до пункта выдачи самостоятельно. Для них волонтеры организовали доставку.

Валерия Филатова