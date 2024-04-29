Международная научная конференция прошла в честь юбилея Андрея Солодовника

В Kozybaev University состоялась международная конференция, посвященная 70-летию профессора и астронома Андрея Солодовника. В мероприятии приняли участие его коллеги из России и Швеции, а также преподаватели вуза. Они поздравили ученого с днем рождения, вручили ему памятные подарки и медаль.

Андрей Солодовник занимается наукой уже больше 40 лет. Еще будучи студентом он заинтересовался изучением атмосферы и климата. Считает, что эта тема сейчас наиболее актуальна. В скором времени у профессора выйдет статья о новом методе регистрации серебристых облаков. На конференции прошла презентация его новой книги «Удивление от Вселенной».

АНДРЕЙ СОЛОДОВНИК, профессор Kozybaev University, астроном:

— У человека есть природная устремлённость ввысь. Если я не альпинист и не покоряю горные вершины, то, наверное, есть возможность покорять вершины знаний. И этим служить человечеству. Это стремление превзойти то, что было раньше, стать рядом с корифеями науки прошлых лет. Если не рядом, то хотя бы ступенькой пониже. Находиться в том, что определяет развитие нашей цивилизации — эта идея мне всегда казалась очень привлекательной.

Валерия Сиваш