Горожане навели порядок у мемориала «Вечный огонь»

В регионе продолжается республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан». В субботу волонтёры вместе с работниками госучреждений вышли на уборку территории мемориала «Вечный огонь».

ДАМИР АБДИН, руководитель городского молодежного ресурсного центра:

— Сегодня мы вышли на субботник, все волонтёры города Петропавловска и волонтёры Северо-Казахстанской области. Убираем территории, также парки, скверы, наши волонтеры сегодня распределены по городу Петропавловску.

К работе подключились порядка шестидесяти волонтёров. Вместе горожане собирали прошлогоднюю листву, мусор, ветки. Для покраски мемориала «Вечный огонь» задействовали спецтехнику.

РУСЛАН СЕНКЕБАЕВ, руководитель отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта г.Петропавловска:

— Все подразделения и сотрудники администрации города разделены на четыре района по городу. Мы очищаем территории от мусора. Другие красят памятник «Вечный огонь». Все вместе мы поддерживаем акцию нашего Президента Касым-Жомарта Токаева «Чистый Казахстан». За это берется не только Петропавловск, но и вся страна. Мы бережем и очищаем свою природу, все чистим и восстанавливаем.

Масштабная экологическая акция продлится пять недель, каждая из которых будет посвящена определенной тематике.

Александра Рудина