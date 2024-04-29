ЦОНы и спецЦОНы закроют свои двери на три праздничных дня

Порядок работы ЦОНов и спецЦОНов в мае изменится, поскольку казахстанцев ожидают три государственных праздника. Все центры обслуживания населения, в том числе специализированные, будут закрыты 1, 7 и 9 мая.

НАО «‎Государственная корпорация «‎Правительство для граждан»‎ по СКО:

— ‎В субботу 4 мая центры будут работать до 18:00, дежурные — до 20:00. При этом, 8 мая — рабочий день только для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Они будут открыты до 13:00. С 10 мая фронт-офисы возвращаются к обычному графику: обычные центры обслуживания населения работают в будние дни с 9:00 до 18:00, дежурные — в будни с 9:00 до 20:00, а по субботам с 9:00 до 13:00.



Дарья Пышмынцева