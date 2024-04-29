Было ли нарушение? В отношении акима сельского округа провели служебное расследование

На очередном заседании совета по этике рассмотрели дисциплинарное дело в отношении акима Ломоносовского сельского округа района им. Г.Мусрепова. В его действиях усматривалось нарушение законодательства о госзапуках.

ДУЛАТ ТАЙШАБАЙ, председатель совета по этике:

— В ноябре прошлого года был заключен договор по среднему ремонту дорог в селе Ставрополке района им. Г.Мусрепова. По этому же договору были дополнительно проведены госзакупки по технадзору за качество выполнения работ. И, согласно материалам дисциплинарного дела, вменялось нарушение в том, что были выплачены средства по акту выполненных работ по технадзору без фактического выполнения работ.

По информации акима сельского округа и поставщика, работы по технадзору выполнялись. В них входили: осмотр поставочного материала на предмет качества, состояния и объёма. За эту работу и перечислили средства. А сам ремонт дорог будет проводиться только в этом году.

ДУЛАТ ТАЙШАБАЙ, председатель совета по этике:

— Средний ремонт будет продолжаться два года. Также данный договор ещё на стадии исполнения, то есть, ещё в течение двух лет будет проводиться работа как по ремонту, так и технадзору за качество выполненных работ. Кроме того, акимом сельского округа по итогу проверки прокуратуры данная сумма была со стороны подрядчика, по письму акима округа, возмещена в бюджет.

По итогам заседания голосованием решили прекратить дисциплинарное дело. Большинство членов совета не усмотрели в действиях акима проступка.

Диана Салихова