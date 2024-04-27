Специалисты общественного штаба продолжают работать с пострадавшими от паводка

В общежитии Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа проживают 108 человек, которые пострадали от большой воды. Они обеспечены гуманитарной помощью, трехразовым питанием, часть медицинских услуг получают, не выходя за пределы общежития. С условиями жизни пострадавших хорошо знаком член общественного штаба, депутат городского маслихата Болат Кожахметов.

БОЛАТ КОЖАХМЕТОВ, депутат городского маслихата:

— Основная работа у нас шла по разъяснению подачи документов единовременного пособия, на возмещение ущерба и отсрочку по кредитам. Наша работа не заканчивается, потому что из уст Премьер-министра прозвучало, что дополнительно будет 150 МРП выплачиваться на приобретение бытовой техники. Будут выплачивать единовременное пособие даже тем, кто проживал в 2-3-этажных домах, где был затоплен первый этаж. Нам доведут этот механизм, мы будем оперативно доводить до пострадавших.



Дарья Пышмынцева