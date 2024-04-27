Президент РК: «Нужно формировать в обществе экологическую культуру»

Летающие полиэтиленовые пакеты, разбросанные бутылки и смрад от мусора. Николая Ворончихина очень волнует состояние прилегающей территории к дому по адресу Ж. Жабаева, 196. Мужчина является старшим по дому уже 4 года. Не раз он обращался к жителям. Просил ответственно относиться к выбросу мусора, предлагал выйти на субботник. Однако, никто этим заниматься не хочет, признаётся мужчина. А ведь рядом расположен детский сад, сквер, в котором много отдыхающих, спортсменов, женщин с маленькими детьми. Но мусор, разлетевшийся по округе, мягко говоря, глаз не радует.

НИКОЛАЙ ВОРОНЧИХИН, житель г. Петропавловска:

— Летом особенно очень много мошкары, мух, и этот запах идёт на детский садик. Это очень серьёзная вещь. Это наши дети. Вторая позиция, на которую я хотел бы обратить внимание, — развлекательный комплекс. Здесь часто проходят торжества, молодожёны выходят и фотографируются. И смотреть на этот бардак, я думаю, не очень приятно. Третья позиция, почему здесь не должен находиться этот пункт ТБО, — это, конечно, наша зона отдыха.

Николай Алексеевич считает, что мусорные баки стоят в неположенном месте и их стоит переместить. Хотя, стоит отметить, что вывозят мусор регулярно. Сейчас баки пустые. А вот крупногабаритный мусор, а это мебель, сантехника, новогодние ёлки и другие вещи, должны вывозить сами жители. Это не входит в зону ответственности коммунальных служб. О развитии гражданской ответственности говорил и Президент на XXXIII сессии АНК 25 апреля.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Нужно хорошо понимать, что состояние окружающей среды — это наша общая ответственность. Нужно формировать в обществе экологическую культуру, продвигать принципы бережного отношения к природе. Мы должны привести наши города и поселки в надлежащее состояние. Каждый дом, двор, жилой комплекс, парк и прочее не должны остаться без внимания акимов и общественности. Граждане должны проявить высокую активность, ведь речь идёт о здоровой и привлекательной среде обитания.

Так, по инициативе Президента в стране проходит общенациональная кампания «Таза Қазақстан». Глава государства отметил, что это не разовая акция. Уделять внимание озеленению и очистке территорий во всех районах необходимо постоянно, сказал Касым-Жомарт Кемелевич. Эту мысль поддерживают и общественники.

ГУЛЬБАХША МУСАБАЕВА, председатель научно-экспертной группы АНК СКО:

— Самое главное — это идеология воспитания. Мне нравится, что на Национальном курултае Президент говори важные моменты о воспитании нашей молодёжи. И сейчас брендом должна стать гражданская ответственность и труд во имя того, чтобы наш город и наша страна были чистыми. Как здорово, что сейчас есть ещё одна идея — сделать ещё одним заместителем представителя из молодёжи. Потому что в эти дни «Ассамблея Жастары» доказала, что может сделать многое для Казахстана. И я поддерживаю идею председателя «Ассамблеи Жастары» о том, что в сельской местности нужно создавать клубы-комньюнити, чтобы молодёжь собиралась, обсуждала свои идеи и создавала полезные проекты.

«Масштабные перемены всегда начинаются с малых шагов — с изменения образа мыслей, жизненных стратегий и моделей поведения конкретных людей», — сказал Президент. Как и в любом деле, каждый должен начать с себя, тогда появится и культура чистоты.

Диана Салихова